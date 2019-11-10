حريق بمحول كهرباء في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق نشب بمحول كهرباء بطريق الغشام بمنطقة القومية، في الزقازيق.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحول كهرباء بطريق الغشام بدائرة قسم ثان الزقازيق.



دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين نشوب الحريق بالمحول بعد أن امتد له من نيران نشبت في تجمع قمامة بالقرب من المحول.



تم تحرير المحضر رقم 1660 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.