27 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة تداول السفن، اليوم الأحد، بلغت 27 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في بيان- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن ومغادرة 4 أُخر، ويوجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة واحدة.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 5 سفن أخرى، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.