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مصر

6 مؤشرات تكشف تعافي حركة السياحة بعد حادث الطائرة الروسية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:18 م
السياحة
السياحة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - في أحدث تقاريره - عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تعافي حركة السياحة في مصر تدريجيًا من تداعيات حادث الطائرة الروسية، بعد أن حققت نشاطًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يلي نستعرض أبرز مؤشرات تحسن السياحة خلال الفترة بين عامي 2015- 2018:

- سجل عدد السائحين ارتفاعًا مطردًا خلال السنوات التي أعقبت حادث تحطم الطائرة الروسية نهاية عام 2015، حيث قفز عدد السائحين من 5.3 مليون سائح خلال عام 2016 ثم لـ 8.2 مليون سائح عام 2017 وصولًا لأكثر من 11 مليون سائج بنهاية عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 111% خلال الفترة بين عام 2016 وحتي عام 2018.

- ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 121.4 مليون ليلة مقابل 32.7 مليون ليلة، خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، واستحوذ السائحون الأوروبيين على 52% من الليالي السياحية، يليهم العرب بـ35.7%، ثم الأمريكين بـ5.6%.

- رغم تراجع عدد السائحين الوافدين جوًا من 8.5 مليون سائح في عام 2015 لـ 4.5 مليون سائح في 2016 نتيجة توقف رحلات الطيران المباشر لمصر بعدد من الدول في أعقاب حاثد الطائرة الروسية، إلا أن الأعداد عاودت الارتفاع لتصل لـ9.9 مليون سائح خلال عام 2018 يمثلون 87.9% من جملة أعداد السائحين.

- ارتفع أيضًا عدد السائحين الوافدين برًا لـ1.1 مليون سائح يمثلون 10% من جملة السائحين خلال 2018، فيما ارتفع عدد الوافدين بحرًا بنسبة 2.1% خلال عام 2018 والبالغ عددهم 237 ألف سائح.

- استحوذت السياحة الوافدة من أوروبا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين على مصر بنسبة 61.2%، يليها السياحة العربية بنسبة 26.8 %من جملة السائحين الوافدين على مصر، بينما تذيل القائمة السياحة الوافدة من أمريكا بنسبة 4.5% من جملة السائحين الوافدين على مصر.

- بدأت نسبة إشغال الفناديق في التحسن خلال الفترة بين عامي "2015-2017"، لتسجل متوسط عام قدره 34 % مقابل 30%، وسجلت أعلى نسبة إشغال بالفنادق في الاسكندرية بنسبة 48%، يليها جنوب سيناء بنسبة 43%، ثم الجيزة 37%، والبحر الأحمر 36%، القاهرة 27%، والأقصر 18%.
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