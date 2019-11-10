اليابان: اتفاق الرياض خطوة مهمة لاستقرار اليمن

أعربت الحكومة اليابانية عن ترحيبها بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددة على أن هذه الخطوة مهمة نحو استقرار اليمن.



وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الياباني، أوتاكا ماساتو: "إن حكومة اليابان تأمل من جميع الأطراف المعنية تنفيذ الاتفاق بكل سلاسة، الذي سيقود إلى تسوية مبكرة لحل النزاع في اليمن، وتشيد بدور الوساطة التي قامت بها المملكة العربية السعودية وأدت دورًا مهمًا في الوصول إلى هذا الاتفاق".



وأوضح في بيان له، أن حكومة اليابان تسهم في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ولا تزال ملتزمة في استمرار الإسهام في المنطقة بالتعاون مع الدول الأخرى ذات الصلة؛ للمحافظة على السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وشهد كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء الماضي، مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الديوان الملكي السعودي.