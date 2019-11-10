سفير مصر فى بلجراد يشارك فى زيارات دبلوماسية لـ3 مدن صربية

شارك السفير "عمرو الجويلى"، سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد، في زيارات مجموعة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية إلى ثلاث مدن في وسط وجنوب صربيا، "نيش" و"بيروت"، و"أندجلوفاتس"، حيث ثمَّن "الجويلى" استئناف المجموعة لزياراتها الميدانية، بعد حوالى 5 سنوات من التوقف، منوهًا بمبادرة السفارة العام الماضي بإحياء يوم الصداقة الصربية العربية سنويًا في شهر مارس بالتزامن مع يوم إنشاء جامعة الدول العربية.



وأضاف سفير مصر في بلجراد أن الزيارات الثلاث شهدت لقاءات جماعية مع عُمد المدن الثلاث، واجتماعات مع غرف التجارة الإقليمية، وزيارات إلى كبرى الشركات العاملة في تلك الأقاليم.



ونوه إلى ما عبر عنه جميع أطراف المقابلات من اهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة على ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها حاليًا في مجالات متعددة.



وأردف "الجويلى" أن عمدة مدينة "نيش"، وهي ثالث أكبر مدينة في صربيا، أعرب عن رغبته في تسيير خطوط طيران مباشرة بين مطار نيش، بموقعه المتوسط من ثلاث عواصم بلقانية كبيرة، مع كل من شرم الشيخ والغردقة لتيسير تدفق السياح إلى مصر، كما أعرب عمدة مدينة "بيروت" عن اهتمامه بتعزيز الشراكة بين المنطقة اللوجستية والحرة في مدينته، باعتبارها حائزة على عدة جوائز تميز أوروبية، وبين المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، هذا، وأشار عمدة مدينة "أندجلوفاتس" إلى اهتمامه بتعزيز الشراكات بين شركات إنتاج الرخام ومواد البناء في مدينته مع نظرائها في مصر.



ووجه سفير مصر في بلجراد الدعوة إلى الشركات التي تمت مقابلتها للمشاركة في منتدى الاستثمار الإفريقي، المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية نوفمبر الجاري، حيث أكدت عدة شركات في مجال الصناعات الغذائية مشاركتها، معبرة عن اهتمامها باستيراد عدد من المواد الغذائية من مصر، وإقامة شراكات مع نظيراتها المصرية للاستفادة من منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية.