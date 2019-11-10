استعدادات مصرية صربية للجنة الاقتصادية المشتركة

التقى سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلي، وزير الطاقة والتعدين الصربي " ألكسندر أنتش Aleksandar Antić " لبحث فرص التعاون الثنائي في هذا المجال.



وخلال اللقاء، قدم "الجويلى" استعراضًا للمشروعات الكبيرة التى تقيمها مصر في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، لا سيما الشمسية، إضافة إلى الخطوات الهادفة لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للغاز والطاقة الكهربائية.



من جانبه، عبر وزير الطاقة والتعدين الصربى عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع الوزارتين النظيرتين الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية في إطار التحضير للجنة الاقتصادية المشتركة، المقرر عقدها بين البلدين، وعرض للاكتشافات الجديدة في صربيا في التعدين في كل من "النحاس" و"الليثيوم"، وكذلك خطط بلاده للمشاركة في خطوط أنابيب الغاز المسيل في جنوب وشرق أوروبا.



وأكد الجانبان، خلال المقابلة، على أهمية تحفيز الشركات المتخصصة في الجانبين، خاصة من خلال مجلس الأعمال المشترك المنشأ حديثًا، وفيما بين الغرفة التجارية ذات الصلة، للمشاركة في المشروعات التي يقيمها البلدان في مجال الطاقة والتعدين.