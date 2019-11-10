احتجاز 3 سودانيين مصابين بالملاريا "الخبيثة" بحميات أسوان

احتجز مستشفى حميات أسوان 3 مواطنين سودانيي الجنسية، لإصابتهم بالملاريا الخبيثة، حيث إنه تم إجراء الفحوصات الطبية لهم عند وصولهم لأحد المعابر البرية، وتم التأكد من إصابتهم بالمرض، وتحويلهم لمستشفى الحميات بأسوان.



من ناحيته، قال الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات، لـ"الدستور"، إن المستشفى على كامل استعداده من ناحية الأطقم الطبية، والأدوية، للتعامل مع الحالات المصابة بالملاريا الخبيثة، حيث إنه بعد استقبالهم تم إجراء التحاليل اللازمة لهم للتأكد من إصابتهم مرة أخرى.



وأوضح أن علاج هذه الحالات المصابة بالملاريا الخبيثة يستمر لمدة 3 أيام، ويتم احتجاز المريض فى غرفة عادية، حيث إنه لا يمثل خطورة لأن العدوى بمرض الملاريا تنتقل عن طريق لدغ البعوضة للشخص مباشرة، ولا تنتقل من شخص لآخر.