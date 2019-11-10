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حوادث

وفاة مسجون إثر وعكة صحية في بني سويف

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:09 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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لفظ مسجون أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، بعد إصابته بحالة إعياء شديدة داخل محبسه، فقد توفي عقب نقله لتلقي العلاج بمستشفى بنى سويف الجامعي.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين سجن وحجز مركز ببا، يفيد بشعور "أبوالنور. ر. ق" 36 عامًا، عاطل، بحالة إعياء شديد، فوجه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخراجه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من التحريات الأولية وعقب استئذان النيابة العامة، واستخراج المسجون من محبسه ونقله رفقة الحراسة اللازمة لمستشفي ببا المركزي، إصابته باشتباه فشل في التنفس وتورم كلي في القدمين يصل إلى الركبتين واشتباه إصابة بتليف في الكبد، ويحتاج للعرض على أخصائي الرعاية المركزة، وتم تحويله لمستشفى بني سويف الجامعي، إلا أنه توفي عقب وصوله، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المتوفي سبق اتهامه في 6 قضايا ضرب، إصابة خطأ، إيصال أمانة، حريق مركز شرطة ببا، إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص، وتم إيداعه سجن المركز بتاريخ 7-7-2019 على ذمة 6 قضايا " تبديد" حبس لمدة 4 سنوات و3 أشهر.

وأفاد الكشف الطبي على المتوفي بمعرفة مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة فشل في الكبد ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، كما تبين من سؤال شقيق المتوفى أن شقيقه كان يعاني من مرض الكبد والوفاة نتيجة سوء حالته الصحية، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6768 لسنة 2019 إداري مركز شرطة ببا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثمان المتوفى، وتسليمه لأهليته ودفنه بمدافن الأسرة.
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