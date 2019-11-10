تعرف على أحدث طرق خسارة الوزن (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن السمنة بوابة لـ 44 مرضا، مشيرة إلى أن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تشير إلى أن شريحة الشباب هي أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة.



وأضافت "سهيل"، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أدوية التخسيس لا تتناسب مع جميع الحالات الصحية والفئات العمرية، منوهة بأن التفاعل مع المرضى هو أساس المصداقية.



وأوضحت "سهيل"، أنه يجب أن يفطر الإنسان مبكرًا، ويتناول الغذاء مبكرًا، ويتوقف عن تناول الطعام مع انتهاء الساعات النهارية، والغذاء يبدأ بطبق سلطة، مشيرة إلى أنها تعتمد على تناول كميات قليلة معتدلة، ولكن لا تحرم المريض من تناول ما يشتهيه.

