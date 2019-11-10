الأنبا بطرس فهيم يترأس احتفال الندور الدائمة لإحدى الراهبات

ترأس أمس السبت، الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة الذبيحة الإلهية احتفالا بالنذور الدائمة للأخت نرمين من رهبنة أخوات يسوع الصغيرات، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بمشاركة شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى شمامسة كنيسة العذراء مريم بطوة.



قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك الانبا بطرس في صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب بطرس يعقوب وكيل إيبارشية المنيا، ولفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية والإيبارشيات المختلفة.



وأضاف الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه حضر الاحتفال الأخت سلوى الرئيسة الإقليمية لرهبنة أخوات يسوع الصغيرات بمصر، كما حضر أيضًا الأخوات الراهبات من الرهبنيات المختلفة، وذلك وسط فرحة كبيرة بتكريس الأخت نرمين حياتها ليسوع مدى الحياة بنذورها الرهبنية.



