شعب امبابة يتبرك من رفات القديسة "تريزا ليسوع الطّفل"

استقبل صباح اليوم الأحد، الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، رفات القدّيسة تريزا ليسوع الطّفل في كنيسة السيدة العذراء أم النور امبابة، وذلك في إطار استضافة المطرانية لرفات القديسة بجمهورية مصر العربية.



وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الإيبارشيّة استقبلت الرفات المقدّسة منذ الإثنين الماضي ٤ نوڤمبر ٢٠١٩ في دير الراهبات الكرمليات بطامية- الفيّوم.



وأضاف الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اليوم تبدأ زيارة الرفات في عدّة من كنائس الإيبارشيّة، وزارت أمس الأول كنيسة العائلة المُقدّسة بالفيوم وأمس كنيسة مار جرجس الجيزة.



ويذكر أنه كان في استقبال الرّفات راعاة الكنيسة الأب أبرام مرجان، والأب ميشيل عبدالله، بينما رافق الرفات الأب باتريك الكرملي الكرملي، والأخ مدحت الكرملي ولفيف من شعب الكنيسة.



وبدأت فاعليات اليوم بالموكب والمارش الكشفيّ والألحان الكنسية ثم طقس رفع بخور باكر أعقبه القدّاس وباقة من الصلوات والتراتيل وفترات الصّمت.



وفي كلمته في العظة انطلق الأنبا توماس من إنجيل اليوم، والذي تحدث عن مثل الزارع، مشددًاعلى الأرض الطيبة التي تنتج القدّيسين شارحا معنى اكرام الكنيسة لرفات القديسة، وكيف يمكن التمثّل بها، ودعوة كل مسيحي لان يعيش الملكوت على الأرض متمثلّا بالقديسين.



وفي هذا السياق شكر الأنبا توماس الرهبنة الكرملية على وجودها في مصر وعلى المجهود وترتيبات استقبال الرفات في الكنائس في مصر.