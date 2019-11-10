الكاثوليكية تنظم مؤتمر "قانا مصر" للاهتمام بشئون الأسرة

نظمت الرهبنة الأخوية الكاثوليكية "قانا مصر"، مؤتمرًا تكوينيًا لخدام الأخويات فى الفترة من ٧ إلى ٩ نوفمبر ٢٠١٩ بدير راهبات سان فنسان دو بول بمنطقة العباسية، وذلك فى إطار الاهتمام بالأسرة والتى تعد النواة الأساسية للكنيسة الكاثوليكية بمصر.



قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه على هامش هذا المؤتمر تم تدشين وافتتاح Cana Welcome بالقداس الإلهى، والذى قام بخدمته بعض الرعاة المشاركين بالمشروع.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أبرز الرعاة المشاركين بالمشروع، هم الأب أغسطينوس موريس مسئول اللجنة الإيبارشية للأسرة وراعى كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، والأب أنطونيوس سماحة الراعى الشريك بكاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة.



والأب جورج جميل راعى كنيسة عذراء السجود بشبرا، والأب بولس بباوى راعى كنيسة العذراء بالمعادى.



الجدير بالذكر أن كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وكنيسة العذراء بالحمراء بمحافظة أسيوط، قامتا بالاشتراك بنفس المشروع.



