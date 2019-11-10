الكنيسة توصى الأقباط بـ"دوام المحبة"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة "الوعود الإلهية".



جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن دوام المحبة، تحت شعار: (سفر الأمثال 8: 31) فَرِحَةً فِي مَسْكُونَةِ أَرْضِهِ، وَلَذَّاتِي مَعَ بَنِي آدَمَ.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.