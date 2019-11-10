الأمطار تغرق بعض المحلات داخل مول دبي وسط ذهول المتسوقين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوضح تسريب مياه الأمطار بغزارة إلى محلات مول دبي، حيث أغرقت المحلات، وكذلك امتلأت مواقف السيارات بالمياه.



وظهرت إحدى العاملات في محل وهي ترفع الملابس حتى لا تصلها المياه، ووقف المتسوقون في حالة ذهول، وأصيب البعض الآخر بحالة من الهلع.



وانتقد الإماراتيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشركات التي قامت بإنشاء المول والإشراف عليه، مشيرين إلى ضعف البنية التحتية ووصفوه بالغش.



