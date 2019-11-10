سبب ارتداء رانيا يوسف الحجاب (فيديو)
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:34 م
ياسمين عباسطباعة
كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تفاصيل دورها في فيلم "صندوق الدنيا"، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية "فاطمة" في أواخر الثلاثينات، تتمنى أن تتزوج وتعيش حلم كل بنت، وهي مصرية من طبقة شعبية فقيرة، منوهة بأنها شعرت بأن الشخصية قريبة منها "أراها في كل وقت".
وظهرت "يوسف"، خلال لقائها ببرنامج "the insiderar" المذاع على فضائية "دبي"، بالحجاب خلال كواليس الفيلم.
فيما قال الفنان صلاح عبدالله: "أعتقد أن صندوق الدنيا، هيكون من أهم الصناديق اللي الناس لازم تخش جواها وتشوفها".
فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، عارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومن تأليف وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "KEMET Film Production". شاهد
وظهرت "يوسف"، خلال لقائها ببرنامج "the insiderar" المذاع على فضائية "دبي"، بالحجاب خلال كواليس الفيلم.
فيما قال الفنان صلاح عبدالله: "أعتقد أن صندوق الدنيا، هيكون من أهم الصناديق اللي الناس لازم تخش جواها وتشوفها".
فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، عارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومن تأليف وإخراج عماد البهات، وإنتاج شركة "KEMET Film Production". شاهد