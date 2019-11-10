"جمال الروح".. ليلى علوى تكشف للجمهور سر رشاقتها (فيديو)

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن سر رشاقتها وتألقها وجمالها الدائم خلال ظهورها في الأعمال والمناسبات.



وأوضحت ليلي، خلال لقاء مع برنامج "عرب وود"، أنها لا تشعر بأنها رشيقة هذه الأيام بل لديها زيادة في الوزن هذه الفترة، لذا ترتدي ملابس واسعة، مضيفة أن جمال الروح الداخلي وحب الجمهور لها يجعل محبيها يرونها جميلة.



يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، وآخر أعمالها السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو من إخراج يسري نصر‏الله‎.‎

