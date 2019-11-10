"الأبوة الحانية".. الكنيسة تُطلق أحدث حلقاتها للاحتفال بالبابا

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة السابعة من حملته الجديدة للاحتفال بعيد ميلاد وذكرى اختيار وتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت الحملة تحت شعار "٧ سنوات .أبوة .رعاية . بذل"، .وجاءت الحلقة السابعة من الحملة تحت شعار :"الأبوة الحانية".

وعلى صعيد أخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدىَّ يومي الأربعاء والجمعة.

