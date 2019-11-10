الليلة.. الباز يفضح منظمات حقوق الإنسان الإخوانية ودورها المشبوه ضد مصر في "90 دقيقة"

يكشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية في حلقة خاصة، منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وقطر وتركيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.



كما يكشف الباز، بالوثائق، أسماء جميع المنظمات الحقوقية المصرية والدولية التي تعد تقارير مفبركة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وكيف تلجأ هذه المنظمات إلى شراء مساحات إعلانية في وسائل الإعلان الأجنبية لتشويه مصر.



كما يكشف خطة جماعة الإخوان وقنواتها الإرهابية لتشويه مصر في مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، المزمع عقده خلال الأيام المقبلة.



كمت يستضيف الباز، هيثم شرابي، الباحث الحقوقي، ليواصل كشفه لـ"90 دقيقة"، بالأسماء، الجمعيات والمنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأماكن ومقرات هذه المنظمات.. وما الدول التي تصرف وتمول هذه المنظمات؟.. وماذا عن التقارير التي تصدر عنها لتشويه صورة الدولة المصرية؟.. وتفاصيل تكشف لأول مرة عن الملف الحقوقي في مصر وخارجه.



كما يكشف تفاصيل عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، ويرد على أكاذيب أُجراء جماعة الإخوان الإرهابية حول حقوق الإنسان في مصر وجدوى المشروعات القومية.



كما يستعرض عددًا من مساهمات المواطنين عبر صفحة "90 دقيقة مع محمد الباز"، لعرضها على المسئولين في المؤسسات المختلفة لحلها.

