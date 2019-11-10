زوجة شريف رمزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير مع ابنتها (شاهد)

شاركت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير مع ابنتها.



وظهرت ريهام، من خلال الصور ترتدي فستانًا طويلًا من اللون الأبيض وبه نقوش وردية، كما ارتدت ابنتها نفس الفستان، وظهرا بالصور بجوار بعضهما، كما ظهرت روح اللعب.



ريهام أيمن ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية، من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها، وشاركت مؤخرا في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، مع زوجها شريف رمزي.



