"الانتقالى الجنوبى" يحذر من محاولات إفشال اتفاق الرياض

حذر المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، من خطورة الممارسات التي تقوم بها بعض الوحدات التابعة للشرعية في محافظتي أبين وشبوة، ما يؤدي إلى عرقلة اتفاق الرياض الذي تم توقيعه مؤخرًا بين المجلس والحكومة الشرعية اليمنية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، برئاسة فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الانتقالي.



واستمعت الهيئة للتقرير التحليلي السياسي المقدم من الدائرة السياسية للأمانة العامة عن نتائج اتفاق الرياض، كما ناقشت الهيئة الأوضاع العامة بالجنوب والعاصمة عدن.



وطالبت هيئة المجلس الانتقالي، قيادة التحالف بموقف جدي تجاه هذه الممارسات التي تخدم الجماعات الحوثية، وتصب في خدمة المشروع القطري الإيراني في المنطقة.