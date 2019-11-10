بجلسة تصوير.. أنغام تشارك جمهورها فى مهرجان الموسيقى

نشرت المطربة أنغام، صورًا من جلسة تصوير، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكانت أنغام، تشارك في مهرجان الموسيقى العربي بدار الأوبرا المصرية.



ويعد حفل المطربة أنغام، من أكبر الحفلات في مهرجان الموسيقى العربية، فهو حدث يتهافت عليه الجميع، الذين ينتظرون مشاركتها من العام إلى الآخر، ويحتفظون بتواجدها بدار الأوبرا المصرية.