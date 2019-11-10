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سياسي

"القومى لحقوق الإنسان" يشكر السيسى على دعمه

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:10 م
جريدة الدستور
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أعرب محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن شكره وامتنان الشبكة والمجلس لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر لحقوق الإنسان بالمفهوم الشامل.

وقال "فايق"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبيل مغادرته للمشاركة في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر لحقوق الإنسان بجنيف، إن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان يمثل دعمًا وحافزًا كبيرًا للشبكة الإفريقية في عملها، وأداء مهامها لتعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا، موضحًا أن حقوق الإنسان مترابطة ولا تتجزأ.

وأكد أن الشبكة الإفريقية تؤيد كافة الجهود المبذولة والرامية لمكافحة الإرهاب، خاصة أن هناك دولًا في إفريقيا تعاني من الإرهاب الذي يقضى على أقدس حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والعيش الآمن الكريم، كما يعرقل الحق في التنمية التي هي من الحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف أن ملف الإرهاب وتداعياته على كافة حقوق الإنسان يظل دائمًا على جدول أعمال الشبكة، لما له من أضرار خطيرة على حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مؤخرًا عددًا من رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية في إفريقيا كان لقاءً إيجابيًا ومهمًا، وأن أعضاء الشبكة الذين التقاهم أعربوا عن ارتياحهم البالغ لهذا اللقاء، حيث كان بمثابة دافع كبير لبذل المزيد من الجهود للمضي قدمًا بإفريقيا نحو التقدم.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان استضاف في القاهرة المؤتمر الـ12 للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي 5 و6 نوفمبر الجارى، والذي تم خلاله تسلم مصر رئاسة الشبكة الإفريقية.
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