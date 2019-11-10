طوارئ بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بموانئها الستة بالثلاث محافظات "السويس- البحر الأحمر- جنوب سيناء" تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل بأهمية المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها للاستعداد لموسم الشتاء، وتعرض البلاد لموجة من الطقس الرديء واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول.



وتم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ والإبلاغ عن حالة الطقس، والحصول على رصدة جومائية كل ساعة على الأقل وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الموانئ، وإبلاغ أعضاء المجتمع المينائى والتنسيق بشأن الاستعداد والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل الموانئ.



كما يتم اتخاذ اللازم من إجراءات التجهيز والكشف على طلمبات السحب النقالي الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالموانئ والطلمبات النقالى التي تستخدم في إطفاء الحرائق، واختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحي مع الكشف وتسليك واختبار كافة فتحات الصرف الصحي المتواجدة بالموانئ، والتأكد من سلامة شبكات صرف الأمطار بالأرصفة والساحات والمخازن، وتزويد الموانئ بالمولدات الكهربائية.



كما تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وإغلاق الموانئ في حالة سوء الأحوال الجوية وزيادة شدة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث يتم إيقاف حركة الملاحة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، ومنع الأنشطة البحرية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية والممتلكات العامة والخاصة، مع تجهيز القاطرات ووحدات الإنقاذ البحري والمطافئ والإسعاف لتلبية أى استغاثات فور الإبلاغ وتقديم المساعدة والإنقاذ.