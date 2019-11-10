"أحد الإصرار".. مسيرات بطرابلس للاعتصام أمام منازل الشخصيات السياسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد انطلاق مسيرات بمدينة طرابلس شمال لبنان، للاعتصام أمام منازل الشخصيات السياسية.



وأطلق المتظاهرون اللبنانيون على مظاهرات اليوم، "أحد الإصرار" للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم وأبرزها تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ لبنان ومحاسبة جميع الفاسدين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وتشهد الأسواق اللبنانية حالة فوضى حادة مع تواصل المظاهرات كما تشهد السلع الأساسية حالة ارتفاع في الأسعار.

