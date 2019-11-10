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الشهاوى: السيسى يحرص على اختيار أفضل العناصر لكلية الشرطة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:07 م
السيسي
السيسي
ياسمين عباس
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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على اختيار أفضل العناصر التي تريد الحصول على شرف الانضمام لكلية الشرطة، والكليات العسكرية، مشيرًا إلى أن تلك الكليات هي صمام الحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف "الشهاوي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الطلاب خضغوا لاختبارات متعددة، منها الاختبارات النفسية والبدنية والطبية، حتى المعلومات العامة، لأنها معرفة تقاس بها قوة تقدم الدول.

وأشار "الشهاوي"، إلى أن هناك تحديات كبيرة تجابهها القوات المسلحة والشرطة، ولذلك يجب أن يكون الفرد المقاتل على استعداد للمجابهة والتضحية للحفاظ على تراب مصر، منوهًا بأن قوات حفظ السلام في دول التوتر في العالم تكتسب الإشادة والاحترام من الجميع، خاصة أن مصر هي أكبر سابع دولة للاشتراك في قوات حفظ السلام.
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