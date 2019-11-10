رفع درجة الاستعدادات بمستشفيات "الصدر" بالتزامن مع فصل الشتاء

كشف الدكتور وجدي أمين، مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، خطة الإدارة بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه تم إخطار مستشفيات الصدر برفع درجة الاستعدادات لاستقبال حالات الاشتباه في الإنفلونزا والالتهاب الرئوي، والتأكيد على إعطاء الحالات المصابة عقار التاميفلو، والتشديد على توفيره في جميع المستشفيات.



وأضاف لـ"الدستور" أنه تم التشديد على تشغيل جميع غرف العزل والرعايات المركزة بالمستشفيات، والتأكيد على توافر الأدوية والأكسجين المضغوط والمضادات الحيوية، لافتًا إلى أنه يتم إعطاء عقار التاميفلو للحالات المصابة وللفئات كبار السن الأكبر من 65 عاما، والأطفال أقل من عامين والحالات المصابة بأمراض مزمنة ومنها أمراض القلب والحساسية والكلى المزمنة والحوامل.



وأشار أمين، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية للمرضى من خلال 34 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الأطباء على كيفية تشخيص الأمراض الصدرية واكتشاف الأمراض المعدية مبكرًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بدءًا من سحب العينات وحجز الحالات المشتبه بها في غرف عزل منفصلة عن المرضى.