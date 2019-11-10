وزير البترول يباشر عمله غدًا بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول، أن وزير البترول تماثل للشفاء التام بعد أن تعرض لوعكة صحية خلال نهاية الأسبوع الماضي، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتغيب الوزير عن حضور بعض الاجتماعات بسبب حالة الإعياء التي تعرض لها بسبب المجهودات التي بذلها خلال الفترة الماضية، والتنقل بين العديد من الدول العربية والأجنبية لحضور المؤتمرات والترويج للاستثمار لقطاع البترول في مصر، خاصة بعد طرح عدد من المزايدات العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر والصحراء الغربية، والبحر المتوسط، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات على مدار اليوم خلال الفترة الماضية.



وأوضحت المصادر، لـ"الدستور"، أن وزير البترول من المتوقع أن يمارس مهام عمله غدًا الإثنين، بعد تماثله للشفاء.