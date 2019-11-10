ناهد السباعى: أنا "ملكة الجوائز" فى الوسط الفنى

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها تحب الحصول على الجوائز، وتعتبر نفسها "ملكة الجوائز" لصغر سنها بالنسبة لحصولها على عدد كبير من التكريمات، موضحة أن أغلب الجوائز التي حصلت عليها جاءت بسبب الأدوار التي كانت تعد لتقديمها بأفضل شكل.



وأضافت السباعي، خلال حوار لفضائية "سكاي نيوز"، أنها تحب مذاكرة الأعمال وقراءة السيناريو، على الرغم أنها لا تحب المذاكرة بشكل عام في حياتها الدراسية، مضيفة أنها تخاف جدا من الأدوار وليست كما يصفها البعض بـ"الجرئية".



وأشارت ناهد، إلى أنها في بداية عملها كانت تنفذ نصيحة والدتها الكاتبة ناهد فريد شوقي، والتي طلبت منها إخفاء صلة قرابتها بالفنانين عن الجمهور، وخاصة جدها الراحل فريد شوقي حتى يكتشف موهبتها الحقيقية، موضحة أنها تشعر بالضيق عندما يتهمها البعض بأنها تمثل بالواسطة.

