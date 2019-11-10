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مصر

الحكومة: التموين الأعلى تفاعلًا مع شكاوى المواطنين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قالت رئاسة الوزراء، في بيان لها قبل قليل، إن أعلى الوزارات استقبالًا لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلًا معها كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى المُوجهة والتي تخطت الـ 62 ألف شكوى، تليها وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 11%، ثم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10%، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 9%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 7%، ووزارة الداخلية 5%.

وتابعت في بيانها أن أعلى المحافظات استقبالًا لشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين كانت من نصيب محافظة القاهرة بنسبة 7%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 4%، ثم محافظتا الإسكندرية والدقهلية بنسبة 3% لكل منهما ثم محافظة الشرقية بنسبة 2%، يليها محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية بنسبة 1% لكل منها.

وأوضحت شكاوى الوزراء أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بذلت جهودًا كبيرة فى فحص وإزالة أسباب الشكاوى خلال شهر أكتوبر، وحققت العديد منها نسب إنجاز متميزة في التعامل مع الشكاوى الواردة خلال الشهر أو الأشهر السابقة، وتمت الاستجابة لها خلال هذا الشهر، حيث حققت وزارة الصحة والسكان أعلى نسبة إنجاز لشكاوى الشهر تليها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والنقل.

وحققت محافظة البحيرة أعلى نسب استجابة خلال الشهر تليها محافظات المنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، والسويس، والقليوبية، والمنيا.

وحققت جامعة المنيا أعلى نسب استجابة على مستوى الجهات تليها جامعة بنى سويف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبنك المركزى المصرى.
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