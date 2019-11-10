كشف لغز العثور على جثة مسنة في مصرف بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن غموض العثور على جثة مسنة داخل مصرف، حيث تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة بينهما في الإسكندرية.



تلقى قسم ثان الرمل بلاغًا بسقوط سيدة في مصرف خلف شركة بالطريق الدائري بدائرة القسم ووفاتها، وتبين أنها في العقد الثامن، بكامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وعثر بطيات ملابسها على متعلقاتها الشخصية، عبارة عن "خاتم ودبلة ذهبية وساعد يد"، وقرر عاملان أنه أثناء سيرهما بمكان الواقعة تناهى لسمعهما صوت استغاثة لسيدة بالمصرف فانتشلاها من المياه لكن تبين وفاتها.



وفي وقت لاحق، حضر للقسم مدرس، 42 سنة، وتعرف على الجثة، وقرر أنها لزوجة عمه، وتدعى "ن. ك. ق"، ربة منزل، 73 سنة، مقيمة بدائرة قسم سيدى جابر، وأنها تعاني من أمراض الشيخوخة ولم يتهم أحدا.



وتوصلت تحريات فريق البحث، المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، إلى استقلال المجني عليها "تاكسى" من أمام منزلها والاتجاه إلى منطقة محرم بك لحضور مراسم دفن أحد ذويها رفقة أحد سائقى التاكسي، حيث أمكن تحديده، وتبين أنه "م ا أ"، 41 سنة، سائق ومُقيم بدائرة قسم ثان الرمل.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته وبصحبته المجني عليها سلك أحد الطرق النائية خشية ضبطه لعدم توافر الاشتراطات القانونية بالسيارة قيادته، مما أثار حفيظة المجني عليها ودفعها للصياح مستغيثة بالمارة فأوقف السيارة ودفعها خارجها مما أدى إلى سقوطها بمكان العثور "المصرف"، واستولى على حقيبة يدها.



وأرشد عن متعلقات المجنى عليها "هاتف محمول، 420 جنيهًا، بطاقة إئتمان، بطاقة الرقم القومى، بطاقة المعاش، بطاقة تموينية"، وأضاف بتخلصه من الحقيبة عقب إفراغ محتوياتها.