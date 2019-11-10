ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى الإسماعيلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فايد القبض على 6 أشخاص بينهم 3 سيدات، أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المساكن بمنطقة قمة فايد.



تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود معلومات للرائد أحمد شاهين، رئيس مباحث مركز فايد، بتنقيب مجموعة من الأشخاص بينهم سيدات، عن الآثار داخل منزلين بمنطقة قمة فايد بدائرة المركز.



وبإجراء التحريات السرية تبين لضباط المباحث أن صاحبتي المنزلين شقيقتين واستعانتا بعدد من الأشخاص بينهم مدرس من الإسكندرية وعاملين من نفس المنطقة بفايد، وسيدة أخرى للحفر داخل منزلها للبحث عن الآثار.



انتقل ضباط مباحث مركز فايد للمنزلين المتحرى عنهما ملك المتهمتين الأولى والثانية، وتمكنوا من ضبط "نورا. ق. ال"42 عامًا، ربة منزل، "قدرية. ق. ال" 43 عامًا، ربة منزل، و"عايدة. ع. ب" 54 عامًا، ربة منزل.



كما تم ضبط "أشرف.ك.ع" 46 عامًا، مدرس مقيم بالإسكندرية، "محمد. ال. ع" 28 عامًا، عامل، و"محمد. و. م" 21 عامًا، عامل، أثناء تنقيبهم عن الآثار وبحوزتهم معدات الحفر "بكرة حبل، كوريك، عتلة حديدية، وأدوات أخرى" كما تبين وجود حفرة بقطر 2.5 متر في عمق 10 أمتار داخل أحد المنازل.



وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وتعيين حراسة على المنزل.