مصرع 6 سقطوا فى بالوعة صرف صحى بالمنوفية

لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي في قرية بالمنوفية.



استقبل مستشفى تلا المركزي أربعة جثث تم استخراجها من بالوعة صرف صحي أمام الجمعية الزراعية بقرية بمم التابعة لمركز ومدينة تلا.



وتعالت أصوات الصراخ بمستشفى تلا المركزي من قبل أهالي المتوفين، فقامت جهات الأمن والمباحث التابعة للمركز بتأمين المكان تحسبًا لوقوع مشاحنات وحضور نائب مدير الأمن بالمنوفية.



وصرح مصدر أمني، بأنه تم انتشال أربعة جثث، وجار البحث من قبل الغطاسين عن باقي الجثث.