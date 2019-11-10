الأردن يعلن فرض السيطرة الكاملة على "الباقورة والغمر"

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، منذ قليل، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام مع إسرائيل، وفرض السيادة الأردنية الكاملة عليها، حسبما نشرت الديوان الملكي الأردني.



وتابع، خلال افتتاحه الدورة البلمانية الرابعة: "ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة".



وأغلق الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، الجسر الذي يمتد إلى الباقورة، تمهيد لإعادتها للسيطرة الأردنية، بعد استئجارها لمدة 25 عاما، وفق اتفاقية السلام بين الجانبين، والتي تم توقيعها عام 1994، فيما أعلن الأردن، العام الماضي، أنه لن يمدد فترة تأجير المنطقتين لتل أبيب.



وكان الاحتلال الإسرائيلي حاول التفاوض مع الأردن من أجل تمديد اتفاق تأجير المنطقتين مرة أخرى لمدة 25 عاما، ولكن الأخيرة رفضت.



ونشبت أزمة بين الأردن وإسرائيل، في الفترة الماضية، حول العديد من الملفات، آخرها اعتقال الاحتلال لمواطنيين أردنيين، إدريا، ما أسفر عن استدعاء الأردن لسفيرها من تل أبيب، حتى تم الإفراج عن مواطنيها.