زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع السجناء "زيارة استثنائية واحدة فقط"، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، حتى الثلاثاء 10 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

