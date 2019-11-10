"كيوان" تشارك في المؤتمر السنوي الإقليمي التاسع للمرأة

تشارك الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في المؤتمر السنوي الإقليمي التاسع للمرأة الذي ينظمه مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت تحت رعاية الأمانة العامة للتخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (الكويت: 11- 13 نوفمبر 2019).



ويعقد المؤتمر تحت شعار: "تطبيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة: الإنجازات والتحديات"، وتشارك بمداخلة حول: "إدماج المرأة في السياسة، والكوتا، والإعلام، والتشريعات الحزبية، وقانون الانتخابات"، كما تدير سيادتها حلقة نقاش حول نفس الموضوع.



ويهدف المؤتمر الذي يضم جهات إقليمية وجهات معنية بتمكين المرأة في دولة الكويت إلى دعم الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية، وإطلاق تغييرات تحولية طويلة المدى والتي من شأنها تمكين دولة الكويت من تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة تمكين المرأة في ظل أهداف التنمية المستدامة بالدولة وتعزيزًا لدورها البارز وجهودها على الصعيدين الوطني والإقليمي لتعزيز تمكين المرأة.