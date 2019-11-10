انتخابات تشريعية في إسبانيا للمرة الرابعة خلال 4 أعوام.. (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية، من أسبانيا تحديدا من العاصمة مدريد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في المدن الأسبانية، اليوم الأحد، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.



ويتوجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال 4 سنوات، في مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرف.



المحتجون توجهوا نحو مركز الشرطة الذي شهد العديد من التظاهرات منذ صدور أحكام بحق قادة سابقين، منعتهم شرطة مكافحة الشغب من الوصول إلى المقر، فتفرقوا في مواقع عديدة من المدينة.





