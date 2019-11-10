إجراءات قبول أطفال مجهولي النسب بالحضانات الإيوائية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جاري تطوير الحضانات الإيوائية لاستيعاب أعداد الأطفال مجهولي النسب التى تحصل عليهم الوزارة لرعايتهم.



وأضافت الوزارة أن الحضانات الايوائية، هي عبارة عن مكان مناسب لإيداع ورعاية الأطفـال مـن سن ( 2-6 ) سنوات من الجنسين ممن يحتاجون لهذه النوعية من الرعاية المتكاملة وفقًا لما تحدده اللائحة النموذجية للحضانات الإيوائية.



وأشارت الوزارة الى أنه يشترط أن يتراوح عمر الطفل بين السنتين والست سنوات، وأن يندرج تحت إحدى الفئات (مجهولى النسب – الضالين – اللذين يثبت من البحث الإجتماعي تعذر رعايتهم في نطاق أسرهم الإجتماعية).



أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، أكدت الوزارة أنه لابد من طلب من ولى أمر الطفل أو خطاب من الجهة المحولة مرفق به مستندات مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو أقسام ومراكز الشرطة أو النيابة المختصة، حيث يتم قبولهم وفقا للمستندات المؤيدة لذلك وتشتمل على محضر الشرطة أو قرار النيابة المختصة الصادر بشأن الطفل، شهادة ميلاد الطفل المستخرجة بمعرفة الجهات المختصة، التقرير الطبي المعد وقت العثور على الطفل، وتقرير طبي يتضمن الحالة الصحية عامة والخلو من الأمراض المعدية خاصة.



وأشارت إلى ضرورة وجود محضر تسليم وتسلم الطفل والمكاتبات المتعلقة بالطفل، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، فضلا عن تقرير طبي شامل متضمنا خلو الطفل من الأمراض المعدية.