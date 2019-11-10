محلل استراتيجي: تركيا "رأس الأفعى" منذ اندلاع الربيع العربي

قال الدكتور علي مقصود، المحلل الاستراتيجي، إن تركيا كانت رأس الأفعى منذ اندلاع ما يسمى "الربيع العربي" لتغيير المنطقة، وهي وراء ما يحدث فى سوريا، وهي التي دفعت بالمجموعات الإرهابية التي قامت بتأهيلها.



وأضاف مقصود، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن نائب رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم أعلن بشكل صريح، أنه كان هناك تنسيق وتعاون بين تركيا والقيادة الأمريكية، لافتا إلى أن أردوغان يحاول أن يسيطر على سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترعى كل المشاريع المتطرفة بالمنطقة.



وأوضح أن الولايات المتحدة وتركيا تعاونتا للسيطرة على سوريا لتغيير ملامح المنطقة، مؤكدًا أن صمود سوريا وشعبها هو من أحدث التلون والتحول في مواقف الدول.





