الأوقاف توزع 60 طن لحوم على الأسر الفقيرة فى أسيوط

قال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه تم توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، استكمالًا للمرحلة الأولى، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن احتفالات المحافظة بالمولد النبوي الشريف، لإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم استكمال المرحلة الأولى من حملة توزيع لحوم صكوك الأضاحي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير اللحوم والمساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم توزيع 60 طن لحوم تحت إشراف قيادات مديرية الأوقاف ومديري الإدارات تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



وأعلن الشيخ عاصم قبيصي استمرار تلك الحملات والجهود طوال العام، فضلًا عن تنفيذ البرامج والقوافل الدعوية بمختلف قرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لمبادرات "أسيوط بلا ثأر"، و"أسيوط بلا أمية" ونشر الفكر الوسطي، وتجديد الخطاب الديني للقضاء على الأفكار المغلوطة والمتطرفة والهدامة، وحث الشباب على المشاركة في مسيرة التنمية.