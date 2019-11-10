ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في استهداف ثلاثة أشخاص لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل مساكنهم، وتمكنت من ضبط 8 قطع أثرية.



أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج، حفر ثلاثة أشخاص مقيمين جميعًا في سوهاج، خلسة بمسكن كلٍ منهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.



عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، مسكن أحدهم وأمكن ضبط شقيقه بالمعاش، ومقيم بالإسماعيلية والعثور على حفرة دائرية الشكل بقطر 2.5 متر، وعمق 8 أمتار تقريبًا وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.



وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بالاشتراك مع شقيقه "الهارب" بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.



وباستهداف مسكن الثاني، تلاحظ وجود حفر تم ردمه حديثًا، وتم ضبط 8 قطع حجرية تمثل عناصر معمارية منقوش عليها رسومات وزخارف نباتية مختلفة الأحجام والأشكال، تمثل جزء من مبنى أثرى.



بإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأثرية القطع المضبوطة، وباستهداف مسكن الثالث، تلاحظ العثور على حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر، وعمق 6 أمتار وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.