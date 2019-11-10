طارق صبرى يحتفل مع أطفال "إسطبل عنتر" بالمولد النبوى (صور)

شارك الفنان طارق صبري، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له أثناء تواجده مع مبادرة "شارك البسمة" في منطقة إسطبل عنتر.



وظهر "صبري" في الصور، رفقة أهالي وأطفال منطقة إسطبل عنتر وهو يقوم بالتصوير معهم، وعلق عليها قائلًا: "وفي يومِ مْولِدِه أحيَيْنَا سنّتَه، نبيُّ الرحمة... محمدٌ صلَّ اللهُ عليهِ وسلمْ".



يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق صبري، كانت مشاركته في حكاية "حبيبتي من تخون" ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث، والذي شارك في بطولته ميرنا نور الدين، محسن صبري، سلوى عثمان، منة بدر تيسير، ندى عادل، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

