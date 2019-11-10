تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية مكبرة لتأمين احتفالات المواطنين بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة، والذي يستقبل خلال الاحتفال به نحو مليون شخص من أبناء الشعب المسيحي من شتى أنحاء مصر.



وتضمنت الخطة الأمنية التي وضُعت بإشراف من اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، اللواء عصام ياسن حكمدار المديرية، والعميد شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعميد حسن الدين مأمور مركز شرطة أرمنت، العميد محمد بسطاوي مفتش فرقة إسنا، انتشارًا موسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية.



بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وذلك بإشراف من المقدم خالد الصعيدي وكيل إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والنقيب نادر العسكر، النقيب مصطفى مرعي، والنقيب حامد متولي، وأفراد أمن الحماية المدنية المرافق لهم.



وكَلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دوري لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير، وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد طارق محمد ألهم مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد حاتم حمدون نصر وكيل إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير.



وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.



وناشدت إدارة الحماية المدنية الدير والمواطنين في حالة الاشتباه بأي جسم غريب، أو سيارة متروكة بمحيط الدير، أو حقيبة مجهولة، سرعة إبلاغ رجال المفرقعات أو الاتصال على رقم (180)، مشيرًا إلى أن فريق من خبراء المفرقعات التابع لإدارة الحماية المدنية سيتوجه على الفور لفحص البلاغ، وتحديد ما إذا كان إيجابيًا أو سلبيًا.



جدير بالذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس في دير الرزيقات يستمر من 10 إلى 16 نوفمبر والذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.



ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفي بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقص أسقف كرسي إسنا في ذلك الوقت، وورد ذكره في كتابي تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.