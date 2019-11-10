طموحات تركيا فى سوريا دليل على اتباع أردوغان نهج التغيير العرقى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن مجلة "فورين بوليسي" تفيد من خلاله بأن خطط تركيا في سوريا، هي جزء من مساعيها الطويلة الرامية لتغيير الخريطة العرقية للشرق الأوسط، تعود بداياتها لحقبة الإمبراطورية العثمانية.



وأضاف التقرير، أن أحد الأسباب التي تقف وراء الإدانة الدولية الواسعة للتوغل التركي الأخير في شمال شرق سوريا من خلال عملياتها العسكرية "نبع السلام"، هو خطة الرئيس رجب طيب أردوغان، لنقل وإعادة توطين ما يتراوح بين مليون ومليوني لاجئ سوري من أصل 3.6 مليون يقيمون في أراضي بلاده حاليا- إلى المنطقة الآمنة التي يرغب في إقامتها على الحدود مع سوريا.

