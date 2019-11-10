إجراء أول عملية استئصال للغدة النكافية في مطروح

أجرى الدكتور أحمد إيهاب عضو كلية الجراحين البريطانية لجراحة الأورام والمناظير ورئيس قسم الجراحة بمستشفى النجيلة المركزي، أول عملية استئصال الفص السطحي للغدة النكافية اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى إجراء 3 جراحات استئصال مرارة بالمنظار، واستئصال ورم من الثدي، وعمل جراحة شق حنجري.



وأوضح الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزي، أنه تم إجراء أول عملية لاستئصال الفص السطحي للغدة النكافية اليمنى واليسرى، وإجراء 3 جراحات أخرى بقيادة الدكتور أحمد إيهاب عضو كلية الجراحين البريطانية لجراحة الأورام والمناظير، الدكتور حاتم السيد أخصائي جراحة الجهاز الهضمي والمناظير وأخصائي عمليات السمنة "تكميم المعدة - تحويل المسار"، والدكتور علاء محمود أخصائي الجراحة بمستشفى النجيلة، والدكتور محمد أمين استشاري التخدير.



وأوضح: أن تتم الجراحات بمستشفى النجيلة المركزي تحت رعاية محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور عبدالحميد روتان وكيل مديرية الصحة بمطروح.