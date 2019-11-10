ضبط المتهم بسرقة خزينة مصانع في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم 6 أكتوبر.



بالانتقال والفحص، تم التقابل مع أحد مسئولي المصنع المشار إليه، والذي قرر اكتشافه كسر خزينة المصنع وسرقة 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالي.



ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للإختباء داخل المصنع لحين إنتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائي، وقطع مفصلات الخزينة المشار إليها واستولى منها على المسروقات وفر هاربًا عن طريق باب البضائع.



تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بتخلصه من دفاتر الشيكات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.