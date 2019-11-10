الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

ضبط عاطلين سرقا طالبًا بعد تخديره في الزيتون

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
طباعة
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عاطلين متهمين بتخدير طالب حتى فقد الوعي وسرقة شقته في الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من مباحث قسم شرطة الزيتون، بورود إخطار من الرائد أحمد صبري معاون المباحث، بتمكن القوات من ضبط "م. م. ط" 61 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في 37 قضية، و"ا. م. م" 21 سنة عاطل، أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما هاتف محمول ماركة سامسونج، مشغولات فضية عبارة عن "3 خواتم، سلسلة، أنسيال"، فيزا كارد، خلاط كهربائي، وحقيبة بداخلها كمية من الملابس.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنها من متحصلات سرقة، وأقرا بسابقة تعرفهما على "ع". ع. ع" 23 سنة طالب، ويحمل جنسية إحدى الدول العربيه من خلال موقع على شبكة الإنترنت فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بمسكنه، وعقب وصولهما قدما له بسكويت مخلوط بمسحوق من عقار الإبتريل المخدر حتى فقد الوعي واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

اليوم.. انطلاق بوابة العمرة المصرية رسميًا

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 30 درجة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

الصور

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بني زيد في أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

image description

الثلاثاء.. تسليم منازل الأسر الأكثر احتياجًا فى كفر الشيخ

image description

التحقيق مع صاحب محل طعن عامل نظافة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

اكتشاف سبب وفيات مدخنى السجائر الإلكترونية

"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

تعرف على اشهر امراض الشتاء

احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

الرئيس نيوز

غداً سداد مقدم حجز وحدات "الإسكان الاجتماعي" في 8 محافظات

النائب محمد فؤاد: الأزهر ليس جهة تشريع وبكرة يقدم قانون عن المرور

جمارك السويس تفرج عن سيارات بقيمة 74 مليون جنيه في أكتوبر

من يخلف ميركل؟.. أبرز المرشحين تعرقله استطلاعات رأي حديثة

منوعات

مصطفى يونس: "اللى أمه حلوة" يلعب فى ناشئى الأهلى (فيديو)

ألمانيا ترسل قطعة من جدار برلين إلى ترامب

شركة تسترجع 130 ألف كيلو لحوم للاشتباه في تلوثها

الإعصار "بلبل" يصل إلى بنجلادش ويقتل شخصين

كشكول

بدء اختبارات مسابقة حفظ وتلاوة القرآن بمنطقة الشرقية الأزهرية

بالصور.. ورشة عمل لقيادات جامعة عين شمس

روح المحبة.. مدير مدرسة مسيحي يعدد معجزات النبي في ذكرى ميلاده

"تعليم الغربية" يطلق مسابقة أفضل مدرسة 2019/2020

إسلام سياسي

الإخوان يجددون حربهم على باسم يوسف

الإخوان يواصلون التحريض ضد مصر أمام الأمم المتحدة بتقرير مفبرك عن مرسي

انتقادات حقوقية واسعة لتقرير أممى عن وفاة مرسى: "يتبنى أكاذيب الإخوان"

قناة "البصيرة" السلفية تكشف سر فشل الجماعة طوال 90 عامًا- فيديو

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

عن الموت والحياة والسلام في "العاري والميت" لنورمان ميللر

صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

بالصور.. عرض "كأنك تراه" بمسرح المركز الثقافى بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك