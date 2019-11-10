ضبط عاطلين سرقا طالبًا بعد تخديره في الزيتون

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عاطلين متهمين بتخدير طالب حتى فقد الوعي وسرقة شقته في الزيتون.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من مباحث قسم شرطة الزيتون، بورود إخطار من الرائد أحمد صبري معاون المباحث، بتمكن القوات من ضبط "م. م. ط" 61 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في 37 قضية، و"ا. م. م" 21 سنة عاطل، أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما هاتف محمول ماركة سامسونج، مشغولات فضية عبارة عن "3 خواتم، سلسلة، أنسيال"، فيزا كارد، خلاط كهربائي، وحقيبة بداخلها كمية من الملابس.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأنها من متحصلات سرقة، وأقرا بسابقة تعرفهما على "ع". ع. ع" 23 سنة طالب، ويحمل جنسية إحدى الدول العربيه من خلال موقع على شبكة الإنترنت فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بمسكنه، وعقب وصولهما قدما له بسكويت مخلوط بمسحوق من عقار الإبتريل المخدر حتى فقد الوعي واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.