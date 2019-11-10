اليوم.. محمد ثروت بمسرح أوبرا دمنهور احتفالًا بالمولد النبوى

تقيم دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، على مسرح دار أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء اليوم، في الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرون، حفلًا فنيًا احتفالا بالمولد النبوي.



يحيي الفاصل الأول من الحفل كل من: الفنان وائل سراج، والفنان أحمد حسن، والفنان محمد عبدالتواب، والفنان أشرف زيدان، بينما يحيي الفنان محمد ثروت الفاصل الثاني من الحفل، وذلك بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.



ويقدم الفنان محمد ثروت باقة منوعة من أجمل الأغاني التراثية والدينية، منها: "ليالي الحبيب، مدد يا نبي، أبا الزهراء، اللهم صلي على المحبوب، النبي عربي، الأمام الأعظم، أشرقت أنوار محمد، شفيع الأنام، يارب أنا العبد الفاني، القلب يعشق، قمر، لجل النبي، يارسول الله أجرني، روضة الهادي".