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حوادث

سقوط عصابة لسرقة الشقق في الشروق

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:40 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" في الشروق.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، مفادها أن "م خ" 29 سنة، عاطل وسابق اتهامه في 8 قضايا، و"ش ض" 24 سنة، عاطل، و"ك ا ح" 39 سنة، سائق، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة المساكن وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ى ب ر 2589 ربع نقل بيضاء اللون "قيادة وملك الثالث" وبحوزتهم أجنة حديدية، مفك حديدي والمستخدمة في السرقة.

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" وهما "ر ف م" 28 سنة، صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية، و"إ ح ص" 34 سنة، صاحب محل صيانة أجهزة كهربائية.

تم استهداف المتهمين وضبط بحوزتهما 4 شاشات، 3 شاشات كمبيوتر، 4 كمبيوتر بالكامل، 7 جهاز لاب توب، 5 تليفزيون، رسيفر شاشة، جهاز تابلت، ثلاجتين، 2 باب غرفة، غسالة، هاتف محمول، دراجة هوائية، مشاية رياضية، أنبوبة أكسجي، وأقروا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الثالث على متطلباتهم الشخصية.
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