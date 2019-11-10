ولي عهد أبوظبي: الإمارات تعمل على دعم نمو الاقتصاد العالمي

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سررت بلقاء قادة قطاع النفط والغاز المشاركين في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين في "أدنوك، الإمارات تعمل مع شركائها لضمان إمدادات الطاقة ودعم النمو الاقتصادي العالمي".



وشارك 30 من قادة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم، في الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأحد، في أبوظبي كمنصة فريدة من نوعها لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقطاع في ضوء حاجة العالم إلى المزيد من الطاقة مع خفض الانبعاثات الضارة.



ويأتي الاجتماع تلبية لدعوة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية.



ويقام الملتقى وفق قواعد تشاتام هاوس لتعزيز شفافية وحيوية النقاش، موفرًا بذلك منصة متميزة لإجراء حوار رفيع المستوى حول الديناميكيات والمتغيرات في قطاع الطاقة.



وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يكتسب دور دولة الإمارات أهمية متزايدة في قطاع الطاقة الذي يشهد مرحلة جديدة من التحولات والتحديات والفرص في ظل تسارع تأثيرات العصر الصناعي الرابع".



ورغم هذه المتغيرات، تبقى المهمة الأساسية لقطاع الطاقة هي توفير الإمدادات اللازمة وبشكل مسؤول لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، يوفر ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين منصة متميزة لقادة الفكر في القطاع لمناقشة القوى والمتغيرات التي تؤثر في مشهد الطاقة حاليًا.



وتمحور النقاش حول المواضيع المهمة التي تعني القطاع وكيفية مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال تمكين الكوادر البشرية، وتطبيق التقنيات الحديثة ونماذج العمل المستدام، والاستفادة من الشراكات.