جامعة سوهاج تشارك في "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت عنوان "شراكة متكاملة نحو مستقبل مستدام"، والذي نفذته وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن فعاليات المنتدى استمرت على مدار أربعة أيام، بحضور عدد من أساتذة الجامعات المختلفة وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بفندق هيلتون هليوبوليس بالقاهرة.



وشارك الدكتور حازم المشنب أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والمشرف الأكاديمي على نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، الجلسة العلمية والتي أقيمت تحت عنوان "التعليم والتعلم من أجل مستقبل أفضل ودور التعليم والتعلم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي جاءت ضمن فعاليات الأسبوع العربي، حيث ركزت الجلسة على أهمية دمج مفاهيم الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكيفية الاستفادة من تلك المؤسسات في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.



وقال الدكتور حازم المشنب إنه خلال اللقاء تناولت المناقشات الدور المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني في دمج الشباب والفتيات في الخطط القومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد تم فتح الحوار بين المشاركين حول أهمية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية ربط ذلك باستراتيجية مصر 2030.